JPNN.com - Kriminal

Kakak dan Adik di Bandung Ribut, Satu Kena Bacok

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:23 WIB
Kakak dan Adik di Bandung Ribut, Satu Kena Bacok - JPNN.COM
Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kakak dan adik kandung di Margahayu, Kabupaten Bandung, terlibat keributan.

Akibatnya sang adik menderita luka bacok. Selang kejadian, Polresta Bandung mengamankan pelaku.

Motif pelaku melakukan pembacokan karena sakit hati dengan perilaku korban sehingga terjadi keributan.

"Jadi, adiknya mengedor-gedor kamar kakaknya, sedangkan kakaknya lagi tidur. Terus sang adik sambil mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Akhirnya kakaknya bangun dan sempat terjadi keributan," kata Kapolsek Margahayu AKP Hasbi Ask Sidiqe, Kamis.

Dia menjelaskan pelaku yang berinisial YM (47) kemudian mengambil senjata tajam dan melukai korban.

Dalam situasi itu, sehingga warga sekitar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

AKP Hasbi menambahkan pihaknya langsung bergegas untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan pelaku berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah mendapatkan laporan.

"Berdasarkan laporan masyarakat, petugas Polsek Margahayu langsung mendatangi lokasi kejadian di Kampung Sayati Hilir, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, untuk melakukan pengecekan." tambahnya.

Kakak dan adik kandung di Margahayu, Kabupaten Bandung, terlibat keributan sampai terjadi pembacokan.

