Kakak Vadel Badjideh Jadi Saksi, Enggak Tahu soal Dugaan Aborsi?

Kamis, 07 Agustus 2025 – 13:37 WIB
Kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang Badjideh di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (30/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan tindak asusila dengan terdakwa Vadel Badjideh kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

Kedua kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang, serta tunangan Bintang Badjideh menjadi saksi dalam persidangan itu.

Terkait kesaksian kedua kakaknya dalam sidang, Vadel Badjideh menilai bahwa hakim yang menentukan apakah itu akan meringankannya atau tidak.

"Kalau buat meringankan atau enggaknya kan kita yang tahu dari timnya, dari majelisnya, dari yang lebih pahamlah di dalam persidangan," ujar Vadel Badjideh di PN Jakarta Selatan, Rabu malam.

Sementara itu, Kuasa hukum vadel, Oya Abdul Malik mengatakan, ketiga saksi yang dihadirkan hanya memberikan keterangan sesuai yang mereka tahu.

Namun, dia menyebut bahwa kedua kakak Vadel Badjideh tak tahu soal adanya dugaan aborsi.

"Ternyata tidak tahu. Bahwa kalau kakaknya tidak tahu, baru tahu setelah dilaporkan, selebihnya saya tidak bisa ungkapkan," ucap Oya.

"Iya (enggak tahu adanya aborsi)," tambahnya.

