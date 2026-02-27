Kakak Virgoun Sebut Inara Rusli Tahu soal Pernikahan Adiknya

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol menyebut bahwa Inara Rusli mengetahui soal pernikahan adiknya.

Adapun Virgoun resmi menikah dengan Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

"Inara sudah mengetahui, sudah tahu," ujar Febby Carol di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Baca Juga: Konon Lindi Fitriyana sudah Hamil Sebelum Dinikahi Virgoun

Dia mengatakan Inara yang mengantarkan ketiga anaknya untuk hadir dalam acara pernikahan Virgoun.

Inara Rusli bahkan, kata Febby, juga yang menjemput kembali buah hatinya.

"Bahkan nganterin anak-anak dan selesai acara jemput anak-anak. Jadi, anak-anak kemarin itu Inara yang nganter. Pokoknya pas pulang, pas pulang itu Inara yang jemput," ucap Febby.

Baca Juga: Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

"Karena apa? Karena mungkin hari ini, kan, Jumat anak-anak masih sekolah. Jadi, mungkin selesai acara jam delapan lewat dijemput sama ibunya," sambungnya.

Akan tetapi, dia menuturkan bahwa Inara Rusli memang tak ada di acara pernikahan tersebut, meski ketiga anaknya hadir di sana.