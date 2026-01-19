Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kakanwil BPN Bali Tetap Bekerja Meski Sudah Ditetapkan Tersangka

Senin, 19 Januari 2026 – 04:00 WIB
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali I Made Daging didampingi Kuasa Hukumnya Gede Pasek Suardika memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses hukum yang dijalaninya di Denpasar, Bali, Minggu (18/1/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali I Made Daging tetap bekerja meskipun ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan tindak pidana kearsipan.

Made Daging bersama kuasa hukumnya Gede Pasek Suardika menyatakan dirinya berusaha untuk tidak terganggu dengan proses hukum yang tengah dijalaninya dan fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

"Prinsipnya saya sampai hari ini tetap menjalankan tugas untuk melakukan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Saya berusaha untuk tidak terganggu, karena masih banyak yang harus saya urus," kata dia di Denpasar, Minggu.

Baca Juga:

Menurutnya, dia masih menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali sejak dilantik pada 20 Januari 2025. Karena itu, dia masih bertugas seperti biasa.

Dia pun mempercayakan urusan dugaan pidana yang menimpa dirinya kepada Gede Pasek Suardika dan Tim Advokat Berdikari Law Office.

"Saya harus memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Kalau saya terganggu, kemudian saya tidak melayani masyarakat, ya salah saya," ungkapnya.

Baca Juga:

Terhadap penetapan tersangka oleh Polda Bali, Made Daging sudah secara resmi mengajukan upaya praperadilan.

Dirinya mengaku sudah melakukan persiapan bersama tim Hukumnya.

Sumber Antara

TAGS   Polda Bali  BPN Bali  ditetapkan tersangka  kasus kearsipan 
