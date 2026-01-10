Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kakek Masir Terpidana Perburuan Liar di Taman Nasional Baluran Bebas dari Rutan Situbondo

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:30 WIB
Kakek Masir Terpidana Perburuan Liar di Taman Nasional Baluran Bebas dari Rutan Situbondo - JPNN.COM
Terpidana perburuan liar disambut isak tangis keluarga saat bebas dan keluar dari pintu gerbang Rutan Kelas II B Situbondo, jawa Timur. Jumat (9/1/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto.

jpnn.com - Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo, Jawa Timur akhirnya membebaskan Kakek Masir (75), terpidana perkara perburuan liar.

Dua hari sebelumnya, Rabu (7/1/2026), Kakek Masir divonis bersalah oleh majelis hakim PN Situbondo dengan hukuman pidana penjara lima bulan 20 hari.

Terdakwa Masir dihukum karena terbukti bersalah melakukan perburuan liar menangkap lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo.

Baca Juga:

"Selama menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Kakek Masir berkelakuan baik dan aktif shalat berjamaah dan kegiatan pembinaan lainnya," kata Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Suwono kepada wartawan di Situbondo, Jumat.

Selama menjalani masa hukuman lima bulan 20 hari, Kakek Masir juga aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan, salah satunya berkebun.

"Tadi kami juga berpesan kepada Kakek Masir untuk membuka usaha dan jangan lagi mendekat ke kawasan Taman Nasional Baluran," kata Suwono.

Baca Juga:

Dari pantauan, Kakek Masir dijemput langsung oleh istri dan sejumlah anggota keluarganya di depan gerbang rumah tahanan negara itu dengan disambut isak tangis.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Situbondo Alto Antonio mengatakan majelis hakim menjatuhkan vonis lima bulan 20 hari dan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) enam bulan.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo, Jawa Timur akhirnya membebaskan Kakek Masir (75), terpidana perkara perburuan liar di Taman Nasional Baluran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perburuan liar  Kakek Masir  Taman Nasional Baluran  Situbondo  rutan situbondo 
BERITA PERBURUAN LIAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp