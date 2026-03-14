Kakek Zainudin Tenggelam di Sungai Komering

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang kakek bernama Zainudin (74) dilaporkan tenggelam di Sungai Komering, tepatnya di Desa Suka Negeri, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten OKU Timur, Jumat (13/3/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian korban hendak menjenguk cucunya yang berada di seberang sungai dengan cara berenang menyeberangi Sungai Komering.

Warga setempat sempat mengingatkan korban agar tidak menyeberang dengan berenang karena kondisi arus sungai yang cukup deras.

Namun, saat berada di tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan hingga terseret arus dan tenggelam. Korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum akhirnya hilang terbawa arus.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan bahwa tim telah melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian.

“Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di atas permukaan air secara visual menggunakan perahu karet dengan luas area pencarian sekitar 5 kilometer persegi dari lokasi kejadian. Apabila kondisi memungkinkan, tim juga akan melakukan penyelaman untuk mempercepat proses pencarian korban,” ungkap Raymond, Sabtu (14/3/2026).

Kata Raymond bahwa dalam tiga hari terakhir Kantor SAR Palembang menangani dua operasi SAR terkait kejadian orang tenggelam di wilayah Sumatera Selatan, yakni di Kabupaten PALI dan Kabupaten OKU Timur.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama di sungai yang memiliki arus cukup deras,” pesan Raymond.