JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kakorlantas: 9.035 Personel Gabungan Dikerahkan Untuk Amankan HUT RI

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 11:33 WIB
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho memimpin apel gelar pasukan. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat "Merdeka Jaya - 2025" di Lapangan Parkir Timur Senayan, Sabtu (16/8).

"Hari ini Mabes Polri menggelar Operasi Merdeka Jaya dan melaksanakan gelar pasukan yang sudah dilaksanakan," ujar Agus, Sabtu.

Kegiatan pengamanan rangkaian kegiatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia melibatkan 9.035 personel gabungan yang akan digelar di Monas, Jalan Thamrin, Bundaran HI dan Istana Senayan.

"Ini melibatkan kurang lebih 9 ribu lebih untuk bisa digelar baik di Monas, sepanjang Jalan Thamrin, Bundaran HI, termasuk juga di Istana," kata dia.

"Dari seluruh personel, baik satgas dan 8 Satgas sudah melaksanakan TFG, artinya situasi yang berada di lapangan baik itu aman, kontingensi, pengamanan sudah siap, baik dari sisi intelijen termasuk juga pengamanan terbuka," sambung dia.

Dengan adanya kerja sama, kolaborasi, dan kebersamaan TNI Polri rangkaian kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.

"Tentunya dengan kerja sama yang baik, kolaborasi, dan kebersamaan baik TNI Polri, stakeholder, semoga rangkaian kegiatan HUT RI bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses," ujar Kakorlantas.

Lebih lanjut Kakorlantas mengatakan, cara bertindak dan skenario di lapangan terdapat pengamanan terbuka dan tertutup pada arus lalu lintas yang menjadi prioritas melihat traffic counting hari pelaksanaannya khususnya 17 Agustus 2025.

Mabes Polri menggelar apel gelar pasukan Operasi Merdeka Jaya yang dipimpin Irjen Agus Suryonugroho.

