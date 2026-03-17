Kakorlantas Dampingi Kapolri ke Jateng Pantau Arus Mudik Lebaran 2026, Luar Biasa

jpnn.com, JAWA TENGAH - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau arus mudik lebaran 2026 dengan menyisir wilayah Jawa Tengah, terutama di titik krusial Trans Jawa, yakni Gerbang Tol Kalikangkung.

Dia menjelaskan titik ini menjadi barometer kelancaran arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Timur.

"Tadi pagi hingga siang saya mendampingi Bapak Kapolri memimpin langsung pengecekan Operasi Ketupat di Jawa Tengah. Beliau cek Pos Terpadu Kalikangkung untuk memastikan semua berjalan baik," kata Irjen Agus di Posko Terpadu KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin (16/3) malam.

Tidak hanya mengecek kesiapan infrastruktur dan personel, kehadiran Kapolri di Jawa Tengah juga dibarengi dengan kegiatan Safari Ramadan.

Menurut Agus, kendali operasi saat ini berada langsung di bawah arahan Kapolri.

"Dari mulai kemarin, Operasi Ketupat langsung dikendalikan oleh Bapak Kapolri. Tadi juga dilanjutkan Safari Ramadan, memastikan semua personel siap memberikan pelayanan terbaik kepada pemudik," tambahnya.

Setelah dari Jawa Tengah, Irjen Agus langsung meninjau Posko Terpadu KM 57 dan mendengarkan laporan terkini soal kondisi lalu lintas bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan.

Irjen Agus memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Jabar yang dinilai sangat berdedikasi dalam menjaga pos pengamanan.