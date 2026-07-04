Kakorlantas Dampingi Kapolri Tinjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Wibowo dan pejabat utama Mabes Polri meninjau pelaksanaan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KBN) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung partisipasi Bhayangkari Korlantas Polri dalam bazar yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Bhayangkari ke-74.

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 berlangsung pada 21–25 Juli 2026 di Hall A, Hall B, dan Cendrawasih Room JICC. Kegiatan ini dibuka untuk masyarakat setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.

Mengusung semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat, bazar menghadirkan ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Bhayangkari dan peserta dari Bhayangkari Polda jajaran seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan dipamerkan, mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas Nusantara, hingga wastra atau kain tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

Di stan Korlantas Polri, pengunjung disuguhkan fashion show yang diperagakan oleh ibu-ibu Bhayangkari dengan menampilkan beragam koleksi wastra dan produk UMKM. Keikutsertaan Korlantas Polri dalam bazar dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang Berdiri Sendiri (PCBS) Bhayangkari Korlantas Polri Sofie Wibowo.

Dalam kesempatan tersebut, Wibowo menyampaikan bahwa Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara merupakan wadah strategis untuk memperkenalkan produk-produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia.

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“Bazar ini menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, memperkenalkan produk unggulan daerah, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong UMKM Indonesia semakin berkembang,” ujar dia.

Menurutnya, kehadiran Bhayangkari dari seluruh Indonesia menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui promosi produk lokal yang berkualitas.