Kakorlantas & Dirjen Hubdat Bahas Rekayasa Lalu Lintas Hingga Safety Week

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho rapat kerja bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono dan Kementerian Pekerja Umum (PU) di NTMC Polri, Senin (1/9).

Rapat tersebut difokuskan pada penanganan lalu lintas dalam menghadapi situasi kontijensi serta rangkaian kegiatan menjelang Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

Agus menekankan pentingnya kegiatan edukatif yang menyasar masyarakat luas dalam menyambut pekan keselamatan jalan nasional yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan Safety Week pada tanggal 20 September 2025.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, turut menyoroti perlunya pengaturan lalu lintas terutama saat terjadi unjuk rasa di ibu kota. Dia menyebutkan, kegiatan demonstrasi berdampak pada kelancaran lalu lintas.

Dalam menyikapi hal ini Aan Suhanan mengusulkan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, guna memberikan kepastian dalam pengaturan arus kendaraan menuju Jakarta, agar masyarakat tidak terjebak dalam kemacetan akibat kerumunan.

"Pak Menteri (Perhubungan) menyampaikan ada satu ide bagaimana membuat satu SOP dalam bentuk nanti apakah SKB berikutnya terkait rekayasa lalu lintas ini terutama yang akan masuk Kota Jakarta, sehingga masyarakat ini tidak terjebak dalam kerumunan," kata dia.

Terakhir, Aan juga menyampaikan apresiasi atas sinergi Korlantas Polri dalam menciptakan kolaborasi lintas sektor dalam menangani permasalahan lalu lintas nasional.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kakor yang selama ini sudah terus menggelorakan untuk sinergi untuk kolaborasi dalam rangka mengelola masalah lalu lintas," pungkasnya. (cuy/jpnn)