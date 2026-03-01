Kakorlantas Matangkan Skema Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Kepadatan Arus Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan kesiapannya dalam mengelola arus lalu lintas di jalan tol saat puncak arus mudik dan arus balik, dengan mengedepankan teknologi digital untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat.

"Berkaitan dengan tata kelola jalan tol tentunya pada saat puncak arus nanti, apakah menghadapi arus mudik dan balik, tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder akan selalu berkolaborasi,” ujar Agus dalam siaran persnya, Minggu (1/3).

Korlantas Polri akan menggunakan teknologi digital dalam menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Skema yang disiapkan meliputi alih arus, penjagaan, hingga penerapan contraflow dan one way nasional.

"Korlantas Polri menggunakan teknologi digital saat akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, baik alih arus, baik penjagaan, hingga contraflow, one way nasional, dan seterusnya,” kata dia.

Penerapan contraflow saat arus mudik dan balik dilakukan berdasarkan parameter tertentu guna memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan efektif memperlancar arus kendaraan.

"Pada saat arus mudik dan arus balik tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas contraflow, inipun juga ada parameter-parameter bagaimana kami mengeksekusi, sehingga kami bisa memperlancar perjalanan para pemudik, dan termasuk arus balik,” tambah Kakorlantas.

Salah satu parameter yang digunakan adalah jumlah kendaraan per jam yang terpantau melalui radar dan sistem traffic counting.

"Parameter itu tentunya akan kita lihat radar, ketika satu jam berturut-turut 4.500 hingga 5.000 dalam satu jam, ini akan kami berlakukan contraflow lajur 1. Demikian juga apabila sudah 6.400, ini juga akan kami melakukan contraflow lajur 2,” jelas Kakorlantas.