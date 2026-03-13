Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kakorlantas: Operasi Ketupat Bukan Sekadar Pengaturan Lalu Lintas Biasa, Melainkan..

Sabtu, 14 Maret 2026 – 00:47 WIB
Ilustrasi. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai Operasi Ketupat untuk mengawal arus mudik dan balik Lebaran. 

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mengatakan bahwa operasi tahun ini bukan sekadar pengaturan lalu lintas biasa, melainkan sebuah misi kemanusiaan.

Awalnya, Irjen Agus memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Perhubungan (Menhub) yang telah membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026. 

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan posko itu merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk mengelola dinamika pergerakan jutaan masyarakat di seluruh penjuru Nusantara.

“Tentunya kami memberi apresiasi kepada Pak Menhub. Artinya negara hadir meyakinkan untuk mengelola dinamika operasi, baik itu angkutan lebaran, mudik, balik, dan lain sebagainya,” ujar Irjen Agus di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Jenderal bintang dua itu lantas menekankan bahwa cakupan Operasi Ketupat sangat luas.

Baca Juga:

Dia menjelaskan polisi tidak hanya berjaga di jalan raya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga menjamin keamanan masyarakat selama bulan suci Ramadan, Idulfitri, hingga hari raya Nyepi dari segala bentuk tindak kriminalitas.

Dia menyebutkan Polri juga ingin memastikan kondisi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) tetap kondusif. 

TAGS   Operasi Ketupat  Kakorlantas Polri  Irjen Agus Suryonugroho  Menhub  Lebaran 
BERITA OPERASI KETUPAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp