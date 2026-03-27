Kakorlantas Polri Buka Peluang Terapkan One Way Nasional Arus Balik Tahap 2

jpnn.com, KARAWANG - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri masih mempertahahkan skema rekayasa lalu lintas one way tahap 2 dari KM 263 Tol Pejagan-Pemalang hingga KM 70 Cikatama.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan langkah ini diambil setelah kepolisian memantau adanya pergerakan kendaraan yang cukup masif dari arah Timur.

Korlantas Polri sendiri telah melakukan dua kali manajemen rekayasa lalu lintas dalam satu hari terakhir.

Salah satu yang paling krusial adalah pemberlakuan one way lokal yang ditarik hingga titik terjauh untuk mengurai kepadatan.

"Yang pertama adalah one way lokal tahap pertama, itu dari KM 132. Kemudian terus kami tarik yang kedua sampai ke KM 263. Jadi, inii cukup memberi solusi untuk mengelola arus yang datang dari arah Timur," kata Irjen Agus di Tol Jakarta-Cikampek KM 48, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (28/3) dini hari.

Menurutnya, meski arus lalu lintas di beberapa titik seperti Tol Cipali dan area peristirahatan (rest area) terpantau terkendali, pihaknya memutuskan untuk tidak gegabah.

Hingga dini hari tadi, status one way lokal tahap pertama dan tahap kedua ditegaskan belum dicabut.

Irjen Agus menjelaskan keputusan mempertahankan skema satu arah ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya 'bangkitan arus" atau lonjakan kendaraan secara mendadak.