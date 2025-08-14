Kakorlantas Sebut Program Polantas Menyapa Bikin Publik Tertib di Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Senyum ramah dan sapaan hangat polantas di jalan kini dibalas dengan senyum yang sama dari masyarakat. Dalam program Polantas Menyapa, publik merasa lebih aman melintasi jalan, lebih nyaman berkendara, dan lebih tenang karena keselamatan mereka terjaga.

Timbal balik positif pun mengalir, ketika pengguna jalan merespons dengan kepatuhan, kesadaran, dan rasa hormat, mewujudkan jalan yang tertib dan penuh rasa saling menghargai.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan kegiatan Polantas Menyapa bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata kepedulian mereka kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan.

Menurutnya, saat petugas lalu lintas hadir menyapa dengan ramah, memberikan edukasi, serta membantu kelancaran arus kendaraan, publik akan merasakan tiga hal penting, yakni rasa aman, kenyamanan berkendara, dan terjaganya keselamatan di jalan.

“Polantas Menyapa bukan hanya soal interaksi, tetapi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan harus dirasakan manfaatnya, terutama dalam menjaga keselamatan bersama,” ujar Irjen Agus dalam siaran persnya, Kamis (14/8).

Kegiatan ini sekaligus membangun hubungan timbal balik yang positif. Masyarakat yang merasa dihargai dan dilayani dengan tulus akan lebih mudah diajak tertib berlalu lintas.

Kesadaran untuk saling menghormati di jalan meningkat, dan dukungan publik terhadap kinerja Polantas pun makin kuat.

Agus menambahkan kehadiran polantas di berbagai titik strategis, baik di jalur perkotaan maupun lintas provinsi, memberikan rasa tenang bagi pengguna jalan.