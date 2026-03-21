Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kakorlantas Siapkan Skema Arus Balik Lebaran 2026, Simak

Sabtu, 21 Maret 2026 – 19:55 WIB
Kakorlantas Siapkan Skema Arus Balik Lebaran 2026, Simak - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bergerak cepat menyiapkan strategi pengamanan arus balik Lebaran 2026. 

Antisipasi dilakukan menyusul adanya lonjakan signifikan jumlah pemudik tahun ini yang mencapai angka 270 juta pergerakan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa titik fokus pengamanan akan tersebar di sejumlah wilayah aglomerasi mulai dari Solo Raya, Semarang Raya, Jabodetabek, Bali, hingga Malang Raya.

Baca Juga:

"Semua sudah kami antisipasi melalui pos pengamanan, pos pelayanan, termasuk pos terpadu. Masing-masing Polda sudah siap siaga," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/3).

Dia menjelaskan nerdasarkan data traffic counting, arus balik diprediksi akan didominasi oleh kendaraan dari arah Trans Jawa sebesar 66 persen, sementara dari arah Jawa Barat mencapai 33 persen.

Untuk mengurai kepadatan dari arah Jawa Barat, Polri menyiapkan solusi strategis dengan mengoperasikan fungsional Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, Japek 2 Selatan sudah kami uji coba. Nanti pada saat puncak arus balik, akan kami buka penuh dari Sadang sampai ke Setu untuk membantu memecah arus," ungkapnya.

Selain Japek 2 Selatan, Tol Bocimi juga menjadi jalur andalan untuk mengurai kemacetan di Jawa Barat.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bergerak cepat menyiapkan strategi pengamanan arus balik Lebaran 2026. Simak selengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Balik  arus balik lebaran  Korlantas  One Way  mudik lebaran 2026 
BERITA ARUS BALIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp