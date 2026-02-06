Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kakorlantas Tinjau Rest Area KM 66 Tol Pandaan Malang Untuk Cek Kesiapan Mudik 2026

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:02 WIB
Kakorlantas Tinjau Rest Area KM 66 Tol Pandaan Malang Untuk Cek Kesiapan Mudik 2026 - JPNN.COM
Korlantas Polri bersama Jasa Marga meninjau langsung rest area demi kesiapan Operasi Ketupat 2026.

jpnn.com, MALANG - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau rest area KM 66, Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur sebagai bagian dari pengamanan arus mudik Lebaran 2026 nanti.

Agus mengatakan pihaknya selalu memastikan kesiapan jalan baik jalur tol, arteri hingga sarana dan prasarana lainnya seperti rest area demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

"Di samping meninjau jalan tol, kami juga turun ke jalan arteri, jalur pantura juga kami cek seluruhnya. Demikian pula pada pelaksanaan Operasi Ketupat nanti, evaluasi-evaluasi tahun lalu menjadi catatan untuk kami perbaiki," kata Agus dalam siaran persnya, Jumat (6/2).

Agus menyebut catatan baik pada pelaksanaan Operasi Ketupat tahun lalu akan dipertahankan dan akan selalu berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka pengamanan mudik tahun ini.

"Hal-hal yang sudah baik akan terus kami pertahankan dan yang perlu diperbaiki akan kita benahi, tentunya memastikan bahwa jalan arteri dan jalan tol sama-sama berkeselamatan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari persiapan Operasi Ketupat," tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Dirut PT Jasa Marga Rivan A Purwantono mengungkapkan, pihaknya telah memastikan kesiapan rest area baik di jalur A maupun B agar dapat dipergunakan dengan baik oleh para pemudik.

Nantinya, sarana dan prasarana di rest area akan dicek mulai dari pengaturan arus lalu lintasnya, pengaturan kendaraan parkir, kendaraan pengisian BBM, termasuk kesiapan SPKLU, serta dukungan fasilitas seperti toilet dan masjid untuk ibadah.

"Kami berharap seluruh persiapan dan perbaikan yang telah dilakukan benar-benar dapat memastikan rest area siap digunakan dengan baik oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik yang akan datang," ujar Rivan. (cuy/jpnn)

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho meninjau langsung rest area di Tol Pandaan Malang untuk mengecek kesiapan jelang Operasi Ketupat.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

TAGS   Kakorlantas  Polri  rest area  Operasi Ketupat 
