JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kakorlantas Ungkap Puncak Arus Mudik & Balik Nataru, Catat Baik-Baik, Ini Tanggalnya

Kamis, 27 November 2025 – 19:34 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melaksanakan operasi lilin pada 20 Desember 2025 sampai 2 Januari 2026 menyikapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi, nanti tanggal 19 (Desember, red) kami gelar pasukan," kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

Jenderal bintang dua itu mengatakan Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik dua kali, yakni 20 dan 24 Desember 2025.

"Prediksi puncak mudik kedua operasi lilim itu adalah tanggal 24 (Desember, red)," ujar Agus. 

Namun, kata dia, puncak arus mudik periode kedua bisa saja bergeser jika ada kebijakan WFH pada 22-24 Desember.

"Namun demikian, ketika nanti kami rapat dengan kementerian atau lembaga, di tanggal 22, 23, 24 itu nanti ada WFA atau WFH, itu juga nanti bisa bergeser," ujar alumnus Akpol 1991 itu.

Agus melanjutkan arus balik juga seperti pelaksanaan mudik yang memiliki dua periode puncak.

"Jadi, arus balik itu mungkin bisa dua kali," ungkap eks Dirlantas Polda Jawa Tengah (Jateng) itu.

Korlantas Polri mengungkap tanggal arus mudik dan balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Silakan disimak waktunya.

