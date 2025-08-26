Kalah 2-3 dari Belanda, Thailand Runner Up Pool A

Selasa, 26 Agustus 2025 – 23:14 WIB

jpnn.com - BANGKOK – Pertarungan penentuan juara Pool A Volleyball World Championship 2025 Putri berakhir dramatis.

Tuan rumah VWC 2025 Putri, Thailand kalah dari Belanda setelah lima set yang sengit.

Pada laga di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Selasa (26/8) malam itu, Thailand menyerah 2-3 (25-23, 17-25, 25-23, 10-25, 14-16).

Puncak duel ketat Thailand vs Belanda memang terjadi di set ke-5.

Kedua tim masih habis-habisan dengan tenaga tersisa, meski sebenarnya siapa pun yang kalah masih berhak lulus ke 16 Besar.

Thailand yang sempat tertinggal empat angka di set ke-5 malah berbalik memimpin 12-10.

Namun, noni-noni Belanda tak menyerah, mengejar 11-12, 12-12 dan unggul kembali 13-12 dan match point; 14-12.

Thailand belum selesai, memperkecil menjadi 13-14 dan jus 14-14, tetapi Belanda akhirnya menang 16-14.