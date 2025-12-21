Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kalah Bersaing dengan Tiongkok, VW Terpaksa Setop Pabrik Ikoniknya di Jerman

Minggu, 21 Desember 2025 – 22:21 WIB
Ilustrasi logo Volkswagen. Foto: Antara

jpnn.com - Volkswagen (VW) memutuskan untuk menutup fasilitas produksi ikoniknya di Dresden, Jerman.

Langkah itu menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya sejak berdiri 88 tahun lalu.

Mengutip laporan Anadolu Agency, penutupan pabrik Dresden merupakan bagian dari kesepakatan besar antara manajemen Volkswagen, dewan pekerja, dan serikat buruh yang dicapai sepanjang 2024.

Dalam kesepakatan tersebut, VW menyetujui rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 35.000 karyawan serta pengurangan kapasitas produksi di Jerman.

Langkah efisiensi diambil di tengah tekanan yang kian berat. Volkswagen menghadapi persaingan agresif dari produsen kendaraan asal China.

Selain itu, melemahnya permintaan pasar Eropa, serta adopsi kendaraan listrik yang berjalan lebih lambat dari proyeksi awal.

Produksi kendaraan di pabrik Dresden—yang dikenal dengan sebutan Transparent Factory—akan dihentikan sepenuhnya pada akhir tahun ini.

Penutupan menandai berakhirnya operasional fasilitas yang selama ini menjadi etalase teknologi dan inovasi Volkswagen.

