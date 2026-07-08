Kalah dari Argentina, Pelatih Mesir Ungkap Dugaan Mengejutkan soal Lionel Messi

jpnn.com - Kekalahan menyakitkan yang dialami Mesir dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 masih menyisakan tanda tanya bagi Hossam Hassan.

Sang pelatih menilai ada sejumlah keputusan yang dianggap menguntungkan Argentia hingga akhirnya membalikkan keadaan.

Mesir harus mengubur mimpi melangkah ke perempat final setelah menyerah 2-3 dari Argentina dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Atlanta, Selasa (7/7/2026) malam WIB.

Padahal, wakil Afrika tersebut sempat membuat publik terkejut dengan keunggulan dua gol melalui Yasser Ibrahim dan Mostafa Zico.

Namun, Argentina mampu bangkit pada menit-menit akhir lewat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez untuk mengamankan tiket ke delapan besar.

Seusai pertandingan, Hassan melontarkan kritik terhadap kepemimpinan wasit. Menurutnya, ada beberapa insiden penting yang semestinya menguntungkan Mesir, tetapi tidak mendapat keputusan sesuai harapan.

Salah satunya terjadi ketika Mohamed Salah terjatuh di kotak penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Dia juga menyoroti pelanggaran terhadap pemain Mesir saat timnya melancarkan serangan balik cepat.

"Menurut saya, permainan kami justru lebih baik daripada tim juara bertahan. Sayangnya, hasil pertandingan bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga ada faktor lain yang ikut memengaruhi," ucapnya.