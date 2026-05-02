Kalah dari Persebaya, PSBS Biak Tim Pertama Terdegradasi

Sabtu, 02 Mei 2026 – 17:33 WIB

jpnn.com - SURABAYA - PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari kasta pertama kompetisi di Indonesia, Super League, ke level kedua, Championship, musim depan.

Itu gara-gara PSBS gagal memenangi laga tandang mereka di pekan ke-31, di kandang Persebaya Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya, Sabtu (2/5).

PSBS kalah empat gol tanpa balas.

Gol Persebaya lahir dari brace Milos Raickovic (menit ke-54 dan 66) dan juga brace dari Francisco Rivera (75, 81)

Kekalahan itu membuat poin PSBS Biak tetap di angka 18.

Dengan tiga laga tersisa, PSBS Biak maksimal akan mengoleksi 27 poin. Itu belum cukup keluar dari 3 Terbawah. (fs/jpnn)

Klasemen Super League

