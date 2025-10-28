Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padang

Selasa, 28 Oktober 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com - BANDUNG – Persis Solo masih berkubang di zona degradasi klasemen BRI Super League setelah gagal menaklukkan Persib Bandung pada pekan ke-10, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10) malam.

Pada laga di GBLA itu, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo, takluk 0-2 meski lawan bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-28.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo menyebut timnya kesulitan menciptakan peluang.

"Kami kesulitan mengontrol pertandingan dari awal dan tiba-tiba Persib bisa mencetak gol dengan skema yang tidak terduga," kata Peter.

Kekalahan itu membuat Persis memperpanjang catatan belum kembali merasakan kemenangan pada delapan laga terakhir.

Setelah mengalahkan Madura United FC di laga pekan pertama, Persis terus merosot performanya dan hanya mampu mencatat dua hasil imbang dan enam kali kalah hingga laga pekan ke-10.

Di papan klasemen, Persis nongkrong di peringkat ke-17, masih lebih baik dari Semen Padang yang selalu kalah di enam laga terakhirnya. (il/jpnn)

