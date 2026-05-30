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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kalah Lawan Australia, Skuad Garuda Muda Gagal Pertahankan Gelar Juara

Jumat, 12 Juni 2026 – 02:02 WIB
Kalah Lawan Australia, Skuad Garuda Muda Gagal Pertahankan Gelar Juara - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga dalam ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 di Stadion Utama Sumatra Utara, Kamis (11/6). Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, MEDAN - Langkah Timnas Indonesia dalam ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 terhenti seusai menelan kekalahan dari Australia di babak semifinal.

Berlaga di Stadion Utama Sumatra Utara, Kamis (11/6), skuad asuhan Nova Arianto itu menyerah dengan skor 0-1.

Jala gawang Dafa Al Gasemi Setiawarman bobol melalui Marcus Edward Neill pada menit ke-90 seusai memanfaatkan kesalahan lini belakang Timnas Indonesia.

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Wasit Bainazarov Alimardon asal Kirgistan sempat melihat tayangan ulang sebelum akhirnya mengesahkan gol dari pemain Australia 

Skor 1-0 untuk keunggulan Australia atas Timnas Indonesia bertahan hingga akhir laga.

Kekalahan tersebut membuat skuad Garuda Muda gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024 dengan menang 1-0 atas Thailand.

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Sementara itu, Australia akan menantang Thailand yang pada laga sebelumnya menang atas Kamboja dengan skor 4-0.

Skuad Garuda Muda akan melakoni laga perebutan tempat ketiga melawan Kamboja. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Sumatra Utara, Sabtu (13/6) mulai pukul 15.00 WIB. (fal/jpnn)

Langkah Timnas Indonesia di ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 terhenti di semifinal seusai kalah dari Australia, Kamis (11/6)

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Muhammad Naufal

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TAGS   Timnas Indonesia U-19  Timnas Indonesia  Timnas U-19  ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026  ASEAN U-19 Boys Championship 
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