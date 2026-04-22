Kalahkan Desa Se-Indonesia, Jepangpakis Harumkan Nama Kudus di Ajang Jaga Desa Awards

jpnn.com, KUDUS - Desa Jepangpakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil mengukir prestasi di kancah nasional.

Desa tersebut sukses meraih juara pertama dalam ajang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jaga Desa Awards 2026 untuk kategori kepatuhan entri data aplikasi Jaga Desa.

Prestasi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris. Dalam acara yang digelar di Pringgitan Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (22/4/2026), Bupati menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian desa yang mewakili Provinsi Jawa Tengah tersebut.

"Kami tentu sangat mengapresiasi, karena di Kudus terdapat desa yang bisa menjadi wakil Provinsi Jateng ikut lomba di tingkat nasional dan bisa juara," ujar Sam'ani di hadapan awak media, Rabu.

Menurut dia capaian ini menjadi bukti nyata desa di Kudus mampu bersaing di tingkat nasional melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal terpenting, kata dia, kedisiplinan dalam pengelolaan serta pelaporan data desa menjadi kunci utama keberhasilan Desa Jepangpakis. Sehingga menjadi contoh kedisiplinan dalam pengelolaan dan pelaporan data dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa sekaligus kepercayaan masyarakat.

Ia berharap keberhasilan tersebut bisa menjadi motivasi bagi desa lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa agar semakin transparan dan akuntabel.

"Ini menjadi semangat bersama, baik bagi desa maupun pemerintah kabupaten dan kecamatan, untuk terus melakukan evaluasi serta menjaga integritas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pembangunan. Tentunya menjadi salah satu indikator pencegahan korupsi maupun penyalahgunaan keuangan desa," ujarnya.