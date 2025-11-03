Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kalahkan Johannesen, Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025

Senin, 03 November 2025 – 01:10 WIB
Jonatan Christie. Foto: Anthony Wallace/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Jonatan Christie menjadi juara Hylo Open 2025.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Magnus Johannesen pada laga final di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (2/11).

Jonatan menyelesaikan pertandingan puncak ini dalam waktu 45 menit, setelah kemenangan dua gim dengan skor 21-14, 21-14.

Gim pertama tak berjalan mulus untuk Jojo -sapaan akrabnya-. Pasalnya, dia sempat tertinggal 0-4 sebelum kemudian membalikkannya menjadi 5-4.

Johannesen kembali mengambil keunggulan 7-6. Namun, interval gim pertama masih menjadi milik Jojo setelah ia unggul 11-10.

Setelah interval, Jojo makin nyaman untuk bermain. Permainan agresif serta kontrol net yang apik membuatnya memetik enam poin beruntun, dengan dia unggul 20-12, sebelum kemudian memastikan kemenangan 21-14.

Memasuki gim kedua, Jojo tak mengulangi kesalahannya di gim pertama. Gim kedua diawalinya dengan baik, dengan keunggulan 4-0 dan 11-6 di interval.

Jojo, yang berusia 28 tahun, lalu semakin percaya diri setelah unggul cukup jauh. Ia pun menjaga keunggulan setelah interval dengan baik, dengan keunggulan minimal empat poin.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie menjadi juara Hylo Open 2025.

