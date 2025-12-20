Kalahkan Malaysia, Timnas Hockey Indoor Pertahankan Gelar Juara dan Penuhi Target

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Hockey Indoor Putra Indonesia sukses merebut medali emas di SEA Games 2025 Thailand.

Pada pertandingan final yang cukup menegangkan di Thailand National Sports University, Nong Mai Daeng, Chonburi, Thailand, Sabtu (19/12/2025), Revo Priliandro dan kawan-kawan menang dengan skor 4-4 (2-1 PSO).

Dengan kemenangan ini, Timnas Hockey Indoor Putra Indonesia bukan hanya sukses mempertahankan gelar juara yang diraih pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023, tetapi juga sukses memenuhi target 1 medali emas yang telah disepakati dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Kami senang dan bangga bisa mempersembahkan medali emas bagi Kontingen Indonesia sekaligus mempertahankan gelar juara di SEA Games Thailand 2025. Hasil ini bukan diraih secara instan, tetapi melalui persiapan dan perjuangan yang cukup panjang. Dan, kami menjalani pelatnas dengan satu tujuan mengejar medali emas demi kehormatan bangsa dan negara."

"Makanya, kami mengucapkan terimakasih kepada PP FHI, NOC Indonesia, dan juga Kemenpora yang telah memberikan dukungan,” kata Kapten Timnas Hockey Indoor Putra Indonesia Revo Priliandro yang ditemui di kamar ganti pemain usai pertandingan.

Perasaan yang sama juga diungkapkan Kiper Timnas Hockey Indoor Putra Indonesia, Bripda Alam Fajar Kusuma S.Agr yang sukses dua kali menyelamatkan gawangnya dari serangan pemain Malaysia ketika terjadi Point Shooting Off (PSO).

“Saya senang bisa menggagalkan dua kali PSO yang dilakukan pemain Malaysia,” kata Alam, panggilan karibnya, yang berdinas di Biro SDM Polda Jawa Barat.

“Anak-anak memang pantas memenangkan pertandingan karena mereka memang tampil luar biasa di laga final melawan Malaysia. Dari awal, saya yakni Revo dan kawan-kawan mampu mengalahkan Malaysia karena sejak di semifinal mereka sudah menemukan ritme permainan sesungguhnya,” kata pelatih Timnas Hockey Indoor Indonesia, Dhaarma Raj.