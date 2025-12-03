Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kalapas yang Diduga Paksa Napi Makan Daging Anjing Dicopot

Rabu, 03 Desember 2025 – 13:15 WIB
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Foto: Humas Kemenimipas

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Enemawira, Sulawesi Utara, CS, yang diduga memaksa narapidana Muslim memakan daging anjing telah dicopot dari jabatannya. 

"Sudah kami copot. Kami proses sejak kami dapat informasi sekitar empat hari yang lalu, kami sudah copot dari jabatan," ucap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ditemui di Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Agus, pemeriksaan lebih lanjut terhadap CS masih berjalan, berikut dengan sidang kode etiknya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pemaksaan tersebut terjadi pada sebuah pesta. 

"Ini lagi kami periksa, alasannya mereka lagi pesta ulang tahun, tetapi kami bakal periksa. Intinya kami tidak menoleransi hal-hal seperti itu," ungkap Agus.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas Rika Aprianti menjelaskan CS telah diperiksa oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Utara pada tanggal 27 November 2025.

"Pada hari itu juga CS dinonaktifkan dari jabatannya dan selanjutnya telah ditunjuk pelaksana tugas kalapas Enemawira," kata Rika, Selasa (2/12).

Sehari setelahnya, Ditjenpas mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dan sidang kode etik terhadap CS.

Adapun sidang dilaksanakan Tim Direktorat Kepatuhan Internal Ditjenpas di Gedung Ditjenpas, Jakarta, Selasa (2/12).

Kalapas Enemawira, Sulawksesi Utara, CS, yang memaksa napi memakan daging anjing dicopot dari jabatannya.

TAGS   kalapas  Napi  Makan daging anjing  menteri imipas 
