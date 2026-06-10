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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kalau Begitu, Betapa Enaknya Jadi PPPK di Kabupaten Cirebon

Rabu, 10 Juni 2026 – 21:48 WIB
Kalau Begitu, Betapa Enaknya Jadi PPPK di Kabupaten Cirebon - JPNN.COM
Ilustrasi gaji PPPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - CIREBON - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon Ade Nugroho Yuliarno punya kabar gembira, khususnya buat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK setempat.

Ade mengatakan seluruh kebutuhan anggaran PPPK telah dialokasikan dalam APBD tahun berjalan.

"Untuk Kabupaten Cirebon aman. Gaji PPPK sudah dianggarkan satu tahun penuh, termasuk gaji ke-13," katanya pada Rabu (10/6).

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Dia menyampaikan kepastian tersebut di tengah munculnya kekhawatiran sejumlah daerah, terkait kemampuan pembiayaan PPPK akibat tingginya beban belanja pegawai.

Menurut Ade, secara nasional masih terdapat daerah yang menghadapi kesulitan membayar gaji PPPK karena keterbatasan kemampuan fiskal.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Cirebon karena pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran PPPK selama 2026.

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Ade menjelaskan rasio belanja pegawai Kabupaten Cirebon pada tahun ini mencapai 38 persen dari total APBD, naik dari 36 persen pada 2025.

Kenaikan rasio tersebut, kata dia, bukan disebabkan penambahan jumlah ASN, melainkan karena nilai APBD Kabupaten Cirebon turun dari Rp4,3 triliun pada 2025 menjadi Rp4,1 triliun pada 2026.

Kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Cirebon, sehingga PPPK aman bisa berlapang dada.

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TAGS   PPPK  gaji PPPK  Gaji ke-13  APBD  Kabupaten Cirebon 
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