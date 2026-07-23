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JPNN.com - Pendidikan

Kalau Betul 20% APBN untuk Pendidikan, Sekolah sampai Pendidikan Tinggi Bisa Gratis

Kamis, 23 Juli 2026 – 04:32 WIB
Kalau Betul 20% APBN untuk Pendidikan, Sekolah sampai Pendidikan Tinggi Bisa Gratis - JPNN.COM
Anggota DPD RI Muhdi saat menjadi narasumber Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI Banjarnegara, Rabu (22/7/2026). Foto: ANTARA/HO-PGRI Banjarnegara

jpnn.com - BANJARNEGARA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada guru.

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Muhdi mengatakan, pihaknya juga terus mendorong pengangkatan guru honorer dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu.

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah itu juga menilai perhatian negara terhadap sektor pendidikan masih perlu diperkuat.

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Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Jateng itu menegaskan pendidikan menjadi kunci mengubah nasib bangsa dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Muhdi mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI Banjarnegara yang diikuti ratusan peserta di Rumah Guru PGRI Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Rabu (22/7).

Pada kesempatan tersebut, Muhdi mengatakan pendidikan merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengubah nasib seseorang maupun bangsa karena kemerdekaan tidak akan bermakna apabila masyarakat belum sejahtera.

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"Satu-satunya jalan terbaik mengubah nasib seseorang bahkan bangsa ialah melalui dunia pendidikan. Merdeka tidak akan berarti kalau tidak sejahtera dan kesejahteraan bisa dicapai dengan pendidikan," katanya.

Ia mengajak seluruh anggota PGRI bangga terhadap organisasinya karena memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa dan peningkatan kesejahteraan guru, bukan semata-mata karena berhasil memperjuangkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi menilai perhatian negara terhadap sektor pendidikan masih perlu diperkuat.

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TAGS   pendidikan  PPPK  PPPK Paruh Waktu  guru honorer  PGRI  DPD RI 
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