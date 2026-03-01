Kalau Bukan di Ramadan Ini, Kapan Lagi Kamu Bisa Begitu?

jpnn.com - USTAZ Firanda Andirja menyebut Ramadan adalah bulan yang menyediakan kesempatan emas meraih ampunan dari Allah.

“Ini kesempatan emas untuk (berusaha) masuk surga. Kesempatan emas meraih derajat yang tinggi di sisi Allah,” katanya.

Ramadan adalah musim kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa.

“Kalau tidak semangat di Ramadan, mau semangat kapan lagi? Kalau tidak bertobat di Ramadan, mau bertobat kapan lagi? Kalau tidak rajin baca Al-Qur’an di Ramadan, mau rajin baca Al-Qur’an kapan lagi?" ujar Ustaz Firanda.

"Kalau tidak salat malam di Ramadan, mau salat malam kapan lagi? Kalau tidak bersedekah di Ramadan, mau sedekah kapan lagi?" imbuhnya.

“Semangat untuk beribadah. Optimal memanfaatkan Ramadan," tutur Ustaz Firanda. (ig/jpnn)



