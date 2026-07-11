Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kalau Diminta, Kiai Zulfa Mustofa Siap Maju di Muktamar NU

Sabtu, 11 Juli 2026 – 20:18 WIB
Kalau Diminta, Kiai Zulfa Mustofa Siap Maju di Muktamar NU - JPNN.COM
Kiai Zulfa Mustofa (depan, tengah) saat peluncuran kitab Ithafu Ummati Al-Muqtafa di Masjid Sunda Kelapa. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Zulfa Mustofa menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Cucu ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani itu menuturkan dirinya siap jika mendapat amanah dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Zulfa mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki jabatan tersebut, tetapi tak akan menolak atau mundur jika pencalonannya merupakan aspirasi dari para pengurus NU di daerah.

Baca Juga:

"Kalau aspirasi dari cabang dan wilayah meminta, itu sangat kuat. Saya tidak bisa menolak," ujar Kiai Zulfa seusai peluncuran kitab Ithafu Ummati Al-Muqtafa di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (10/7) malam.

Dukungan terhadap pencalonan Kiai Zulfa juga disampaikan Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab.

Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir aspirasi dari berbagai PWNU dan PCNU terus mengalir agar Kiai Zulfa ikut dalam persaingan memimpin PBNU pada Muktamar ke-35 NU.

Baca Juga:

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026.

"Beberapa bulan terakhir banyak pengurus wilayah dan pengurus cabang yang datang langsung kepada Kiai Zulfa dan meminta beliau ikut mengambil bagian dalam proses suksesi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama," ujar Gus Aab.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas pada 27-31 Agustus 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muktamar NU  Kiai Zulfa Mustofa  Kiai Zulfa  zulfa mustofa 
BERITA MUKTAMAR NU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp