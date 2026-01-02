Kalau Persijap Sudah Begini, Persija Wajib Hati-Hati

jpnn.com - JAKARTA – Persija Jakarta yang sedang melakoni persaingan sangat sengit di papan atas klasemen Super League, wajib berhati-hati dengan kedatangan Persijap Jepara pada pekan ke-16, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/1).

Itu lantaran Persijap Jepara bertandang dengan mental yang lebih siap, setelah dihantam Persebaya Surabaya pada laga tunda pekan ke-8 lalu.

Pelatih Persijap Divaldo Alves mengaku sudah melakukan beragam simulasi dan mengantisipasi segala kemungkinan jurus-jurus Macan Kemayoran Persija.

“Kami melakukan simulasi apa pun yang mungkin terjadi di pertandingan, kami antisipasi. Saya lihat mental para pemain sudah bagus, siap melawan Persija,” tutur Alves.

Dia mengaku Persija tim yang bagus musim ini, tetapi dengan keseriusan timnya, Alves percaya diri.

Keseriusan Persijap menatap laga lawan Persija tercermin dengan datang ke Jakarta lebih awal dan sudah menggelar latihan pada H-2 pertandingan di lapangan A GBK Senayan, Jakarta.

“Selain mental dalam latihan taktikal, kami juga mengantisipasi semua tentang Persija. Kami tahu Persija memang berat. Tim papan atas dengan beberapa pemain yang istimewa, kami waspadai banyak pemain mereka dengan kualitas yang bagus. Kami membawa misi minimal dapat satu poin,” ujarnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-16 dan Klasemen Super League

