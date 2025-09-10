Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kalau Persik Kediri Seperti Itu Malut United Wajib Waspada

Rabu, 10 September 2025 – 16:04 WIB
Skuad Persik Kediri. Foto: ileague

jpnn.com - KEDIRI - Persik Kediri akan menjamu Malut United pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (12/9).

Pertandingan itu bakal menjadi momen istimewa bagi Macan Putih. Karena akan menjadi partai pertama Ezra Walian dkk. bisa beraksi di kandang sendiri musim ini.

Persik Kediri sempat jadi tim musafir ketika dikalahkan Madura United FC 1-2 pada pekan kedua lalu di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. 

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee mengatakan menegaskan bahwa persiapan tim berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, laga kandang perdana ini harus dimanfaatkan untuk menjaga tren positif tim setelah meraih kemenangan perdana di kandang PSBS Biak pekan sebelumnya.

"Kami menjalani latihan dan terus berusaha menjaga momentum kemenangan. Malut United di laga terakhir kalah. Mereka pasti berusaha bangkit saat lawan Persik Kediri. Karena itu, kami juga harus benar-benar bermain baik di pertandingan nanti,” katanya.

Ong Kim Swee juga yakin bermain di Stadion Brawijaya akan membawa motivasi besar bagi para pemain.

Dia berharap dukungan penuh Persikmania mampu membakar semangat tim untuk menundukkan Laskar Kie Raha.

Pekan ke-5 BRI Super League salah satunya menghadirkan duel Persik Kediri vs Malut United.

