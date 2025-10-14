Kalbe Luncurkan Sakatonik Activ Gummy, Cara Enak Mengatasi Anemia

Selasa, 14 Oktober 2025 – 12:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Saka Farma Laboratories (Kalbe Consumer Health) dan brand Sakatonik Activ menaruh perhatian terhadap tingginya angka perempuan Indonesia usia produktif yang mengalami anemia atau kurang darah.

Menanggapi tantangan tersebut, Sakatonik Activ secara konsisten mengedukasi pentingnya konsumsi suplemen zat besi secara rutin sejak dini dan meluncurkan inovasi Sakatonik Activ Gummy.

Edukasi dan peluncuran ini diadakan dengan berkolaborasi bersama Watsons Indonesia, dalam rangka perayaan Anniversary Watsons ke-19.

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia di Indonesia pada perempuan masih tinggi.

Pada perempuan usia 15-24 tahun, angkanya mencapai 32 persen atau sebanyak 3-4 dari 10 remaja serta 1 dari 2 ibu hamil atau 48,9 persen juga mengalami anemia.

Kementerian Kesehatan mengidentifikasi kasus anemia, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya konsumsi tablet tambah darah sejak usia remaja.

Dari 12,1 juta remaja, terdapat lebih dari 8,3 juta remaja tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah.

Padahal, usia remaja merupakan masa krusial untuk pencegahan anemia kronis ketika dewasa dan kehamilan.