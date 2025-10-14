Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Kalbe Luncurkan Sakatonik Activ Gummy, Cara Enak Mengatasi Anemia

Selasa, 14 Oktober 2025 – 12:20 WIB
Kalbe Luncurkan Sakatonik Activ Gummy, Cara Enak Mengatasi Anemia - JPNN.COM
Peluncuran Sakatonik Activ Gummy di kawasan kelapa Gading, Jakarta Utara. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Saka Farma Laboratories (Kalbe Consumer Health) dan brand Sakatonik Activ menaruh perhatian terhadap tingginya angka perempuan Indonesia usia produktif yang mengalami anemia atau kurang darah.

Menanggapi tantangan tersebut, Sakatonik Activ secara konsisten mengedukasi pentingnya konsumsi suplemen zat besi secara rutin sejak dini dan meluncurkan inovasi Sakatonik Activ Gummy.

Edukasi dan peluncuran ini diadakan dengan berkolaborasi bersama Watsons Indonesia, dalam rangka perayaan Anniversary Watsons ke-19.

Baca Juga:

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia di Indonesia pada perempuan masih tinggi.

Pada perempuan usia 15-24 tahun, angkanya mencapai 32 persen atau sebanyak 3-4 dari 10 remaja serta 1 dari 2 ibu hamil atau 48,9 persen juga mengalami anemia.

Kementerian Kesehatan mengidentifikasi kasus anemia, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya konsumsi tablet tambah darah sejak usia remaja.

Baca Juga:

Dari 12,1 juta remaja, terdapat lebih dari 8,3 juta remaja tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah.

Padahal, usia remaja merupakan masa krusial untuk pencegahan anemia kronis ketika dewasa dan kehamilan.

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) meluncurkan Sakatonik Activ Gummy untuk mengatasi anemia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kalbe  Kalbe Farma  Anemia  davina karamoy  Sakatonik Activ Gummy 
BERITA KALBE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp