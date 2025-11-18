Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Kalbe Perluas Akses Tes Indigen, Dukung Pemerintah Mengentas TBC Lebih Cepat

Selasa, 18 November 2025 – 11:11 WIB
Kalbe Perluas Akses Tes Indigen, Dukung Pemerintah Mengentas TBC Lebih Cepat
Kalbe melalui KalGen DNA mendukung pemerintah Indonesia mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC), salah satunya yakni melalui implementasi metode Active Case Finding (ACF). Foto: Tim Kalbe/Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe), melalui anak usahanya PT KalGen DNA (KalGen DNA) berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) di seluruh negeri.

Langkah konkret yang diambil, salah satunya yakni melalui implementasi metode Active Case Finding (ACF).

Metode tersebut berfokus pada deteksi TBC secara akurat dan cepat, dengan tujuan utama memutus rantai penularan penyakit dan memastikan pengobatan TB tuntas hingga sembuh.

Komitmen diwujudkan melalui perluasan akses terhadap tes diagnostik Indigen.

Adapun Indigen merupakan produk inovasi lokal yang berbasis teknologi open-system PCR dan telah tersedia di 11 provinsi di Indonesia.

Upaya ini semakin diperkuat dengan partisipasi aktif KalGen DNA dalam acara 'Kick Off Kampanye TOSS TBC - Temukan dan Obati Sampai Sembuh TBC' yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Direktur PT KalGen DNA, Wahyu Retno Ambarwati menegaskan komitmen Kalbe dalam mendukung pemerintah untuk mengentaskan TBC dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

"Melalui Indigen, kami ingin memastikan pemerataan dan peningkatan kapasitas akses deteksi dini TBC di berbagai fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia," ungkap Wahyu Retno Ambarwati di Jakarta, baru-baru ini



