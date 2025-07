Kaleb Ramot Gemilang & Dewa United: Dari Rasa Penasaran ke Gelar yang Terbayar Tuntas

jpnn.com - Kaleb Ramot Gemilang menjadi salah satu sosok yang paling bahagia setelah mengantar Dewa United Banten menjadi juara IBL 2025. Mereka sukses menumbangkan salah satu klub tersukses dalam sejarah basket Indonesia, Pelita Jaya Jakarta.

Final ketiga IBL 2025 berlangsung sengit di GMSB Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2025).

Dewa United keluar sebagai juara seusai menang tipis dengan skor 74-73 atas Pelita Jaya dalam format best of three (2-1).

Trofi Penebus Gagal di Semifinal

Kapten tim, Kaleb Ramot Gemilang, menjadi sosok penting di balik keberhasilan Dewa United meraih gelar juara perdana dalam sejarah klub.

Pada musim ketiganya, Kaleb akhirnya mempersembahkan trofi IBL bagi tim yang turut dia bangun sejak awal bergabung pada 2022 lalu.

Dua musim awalnya selalu berakhir di semifinal, yakni disingkirkan tim-tim yang lebih berpengalaman seperti Prawira Bandung (2023) dan Satria Muda (2024).

Kini, Kaleb tak mau lagi kehilangan kesempatan meraih gelar juara bersama Dewa United.

Dia tampil gemilang sesuai dengan namanya dan mengantar tim kebanggaan Anak Dewa itu menang 2-1 atas Pelita Jaya di final IBL 2025 dengan format best of three.