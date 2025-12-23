Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kaleidoskop 2025: Deretan Motor yang Dirilis di RI, Ada Hybrid Hingga Listrik

Selasa, 23 Desember 2025 – 09:46 WIB
Kaleidoskop 2025: Deretan Motor yang Dirilis di RI, Ada Hybrid Hingga Listrik - JPNN.COM
Berikut deretan sepeda motor yang meluncur sepanjang 2025 yang berhasil kami rangkum.. Foto: Dokumentasi Polytron

jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang 2025, sejumlah pabrikan roda dua terus meramaikan pasar tanah air dengan meluncurkan sejumlah produk terbaru dari berbagai merek.

Tidak hanya mesin konvesional, tetapi juga listrik bahkan hybrid.

Beberapa model yang hadir selama 2025 merupakan motor terbaru maupun penyegaran yang telah beredar sebelumnya.

Baca Juga:

Berikut deretan sepeda motor yang meluncur sepanjang 2025 yang berhasil kami rangkum:

1. Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid di Tanah Air, pada Maret lalu.

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid dihadirkan khusus untuk kalangan pemula atau entry level. Kendaraan tersebut menggunakan teknologi dan mesin yang benar-benar baru.

Baca Juga:

Sepeda motor ini menggunakan mesin BlueCore 'Hybrid' dengan kapasitas 125cc dan pendingin udara. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga 6,2 kW dan torsi 10,6 Nm.

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid tersedia dalam dua varian berbeda, yakni Hybrid seharga Rp19,9 juta dan Hybrid S yang mencapai Rp 21,5 juta on the road Jakarta.

Berikut deretan sepeda motor yang meluncur sepanjang 2025 yang berhasil kami rangkum. Silakan disimak di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Motor  Kaleidoskop 2025  Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid  motor listrik  yadea 
BERITA MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp