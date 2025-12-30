Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kaleidoskop 2025: Odol-Thrifting Diperketat, Whoosh Boncos

Selasa, 30 Desember 2025 – 06:00 WIB
Kaleidoskop 2025: Odol-Thrifting Diperketat, Whoosh Boncos - JPNN.COM
Kereta cepat Whoosh saat berada di Stasiun Whoosh Padalarang, Jawa Barat, Minggu (20/4). Ilustrasi: Dok. PT KCIC

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran terus mengatur kebijakan untuk meningkatkan perekonomian di sepanjang 2025.

Otak atik kebijakan sampai memperketat sejumlah aturan dilakukan pemerintah di sektor impor hingga transportasi.

JPNN.com merangkum deretan peristiwa itu dalam Kaleidoskop Ekonomi 2025:

Baca Juga:

1. Larangan Odol

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan meneruskan proses penindakan kendaraan Over Dimension dan Overload atau ODOL diberlakukan penuh pada Januari 2026.

Menurut AHY, evaluasi terhadap truk-truk Odol sudah belasan bahkan puluhan tahun lamanya hingga banyak terjadi permasalahan baik biaya infrastruktur hingga korban jiwa.

Baca Juga:

“Setelah melakukan evaluasi selama belasan, bahkan puluhan tahun ini permasalahan terkait dengan truk-truk yang over dimension dan juga overload ini telah menyebabkan banyak permasalahan terutama kecelakaan lalu lintas,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

2. Pemerintah memperketat aturan Thrifthing

Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran terus mengatur kebijakan untuk meningkatkan perekonomian di sepanjang 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaleidoskop 2025  thrifting  Whoosh  IMIP  ODOL  BBM  purbaya 
BERITA KALEIDOSKOP 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp