Kaleidoskop 2025: Odol-Thrifting Diperketat, Whoosh Boncos

Selasa, 30 Desember 2025 – 06:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran terus mengatur kebijakan untuk meningkatkan perekonomian di sepanjang 2025.

Otak atik kebijakan sampai memperketat sejumlah aturan dilakukan pemerintah di sektor impor hingga transportasi.

JPNN.com merangkum deretan peristiwa itu dalam Kaleidoskop Ekonomi 2025:

1. Larangan Odol

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan meneruskan proses penindakan kendaraan Over Dimension dan Overload atau ODOL diberlakukan penuh pada Januari 2026.

Menurut AHY, evaluasi terhadap truk-truk Odol sudah belasan bahkan puluhan tahun lamanya hingga banyak terjadi permasalahan baik biaya infrastruktur hingga korban jiwa.

“Setelah melakukan evaluasi selama belasan, bahkan puluhan tahun ini permasalahan terkait dengan truk-truk yang over dimension dan juga overload ini telah menyebabkan banyak permasalahan terutama kecelakaan lalu lintas,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

2. Pemerintah memperketat aturan Thrifthing