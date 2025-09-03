Close Banner Apps JPNN.com
Kali Ini Prudential Syariah Raih Penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025

Rabu, 03 September 2025 – 00:11 WIB
Kali Ini Prudential Syariah Raih Penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025 - JPNN.COM
Prudential Syariah meraih Penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025 atas upaya tingkatkan akses layanan kesehatan untuk peserta. Foto: Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali meraih penghargaan bergengsi “Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025 for Strengthening Strategic Collaborations to Improve Healthcare Services Accessibility”, berkat peran aktifnya dalam memperkuat kolaborasi strategis guna meningkatkan akses layanan kesehatan di dalam maupun di luar Indonesia.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen Prudential Syariah dalam menghadirkan solusi proteksi kesehatan syariah melalui inovasi produk serta kolaborasi dengan berbagai mitra, guna memperluas akses layanan kesehatan di tengah tantangan industri asuransi yang terus berkembang.

Industri asuransi jiwa saat ini menghadapi tekanan global yang signifikan.

Pascapandemi, ekonomi dunia masih berjuang menghadapi stagnasi, sementara biaya layanan kesehatan terus meningkat.

Di Indonesia, inflasi medis diproyeksikan mencapai 19% pada 2025, jauh di atas inflasi umum sebesar 2,6%. Jumlah nilai klaim kesehatan pun meningkat, dengan total klaim industri naik menjadi Rp12,2 triliun atau tumbuh 3,2% dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi ini memperkuat urgensi bagi pelaku industri, termasuk Prudential Syariah, untuk menghadirkan solusi perlindungan kesehatan yang terjangkau, simple, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas langkah-langkah strategis Prudential Syariah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, di antaranya melalui PRUPriority Hospital, dengan lebih dari 1.700 rumah sakit di dalam maupun luar negeri, untuk memastikan peserta mendapatkan layanan medis yang tepat dan berkualitas.

Melalui kemitraan ini, Prudential bersama mitra rumah sakit menerapkan pedoman klinis yang telah disepakati sehingga proses perawatan menjadi lebih akurat, efisien dan mengurangi tindakan medis yang tidak diperlukan, serta menerapkan pembayaran dengan metode non-tunai (cashless).

Prudential Syariah meraih Penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025 atas upaya tingkatkan akses layanan kesehatan untuk peserta.

