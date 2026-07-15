Kalimat Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Seusai Digarap KPK

jpnn.com - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi merampungkan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam (16/7/2026).

Seusai diperiksa, Bobby menyatakan sudah menyampaikan seluruh informasi kepada penyidik lembaga antirasuah itu.

Bobby diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Semua sudah disampaikan kepada penyidik," kata Bobby setelah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, sejak pukul 09.55 WIB hingga 19.13 WIB.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menyatakan mendukung KPK dalam mengusut kasus tersebut.

"Kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai," ucapnya.

Ketika ditanya hubungannya dengan tersangka Augusz Dewanggara, Bobby memilih enggan menjawab dan terus berjalan menuju mobil yang terparkir di jalan depan Gedung Merah Putih KPK.