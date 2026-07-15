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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kalimat Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Seusai Digarap KPK

Jumat, 17 Juli 2026 – 02:02 WIB
Kalimat Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Seusai Digarap KPK - JPNN.COM
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/7). Penyidik KPK memanggil Bobby Rizaldi sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Foto : Ricardo

jpnn.com - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi merampungkan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam (16/7/2026).

Seusai diperiksa, Bobby menyatakan sudah menyampaikan seluruh informasi kepada penyidik lembaga antirasuah itu.

Kalimat Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Seusai Digarap KPKAnggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/7). Penyidik KPK memanggil Bobby Rizaldi sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

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Bobby diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Semua sudah disampaikan kepada penyidik," kata Bobby setelah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, sejak pukul 09.55 WIB hingga 19.13 WIB.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menyatakan mendukung KPK dalam mengusut kasus tersebut.

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"Kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai," ucapnya.

Ketika ditanya hubungannya dengan tersangka Augusz Dewanggara, Bobby memilih enggan menjawab dan terus berjalan menuju mobil yang terparkir di jalan depan Gedung Merah Putih KPK.

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi merampungkan pemeriksaan oleh penyidik pada Kamis malam. Begini kalimatnya.

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TAGS   Bobby Adhityo Rizaldi  BPK  anggota BPK  Audit BPK  Muara Enim  Edison 
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