Kalimat Istri Nadiem Makarim saat Datang ke Kejari Jakpus

Senin, 10 November 2025 – 16:38 WIB

jpnn.com - Istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin, datang mendampingi langsung suaminya yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU), di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Nadiem merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Franka Franklin tiba di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin, pada pukul 10.15 WIB. Dia datang didampingi kuasa hukum.

"Mau ketemu Bapak nanti," kata Franka saat ditanya awak media terkait kedatangannya.

Dia juga mengungkapkan kondisi suaminya saat ini dalam keadaan sehat usai menjalani operasi.

Adapun sebelumnya mertua Nadiem Makarim, Sania Makki, mengatakan bahwa menantunya itu menjalani operasi fistula perianal.

Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Penetapan Tersangka di Kasus Ijazah Jokowi Langkah Tepat

"Alhamdulillah, sudah semakin sehat," kata Franka.

Dia juga menyebut belum ada jadwal operasi kedua untuk Nadiem.