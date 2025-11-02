Close Banner Apps JPNN.com
Kalimat Onad Seusai Diperiksa Polisi

Minggu, 02 November 2025 – 17:28 WIB
Artis Leonardo Arya alias Onad seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Leonardo Arya alias Onad menjalani pemeriksaan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu sore.

Onad memohon doa saat pertama kali muncul seusai diperiksa.

"Mohon doanya," kata vokalis grup musik Killing Me Inside itu kepada wartawan saat digiring menuju ruang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Barat.

Baca Juga:

Kata-kata itu dilontarkan Onad seusai awak media bertanya perihal motifnya mengonsumsi narkoba.

Setelah meminta doa, Onad tak banyak berkomentar kendati ditanyai sejumlah pertanyaan lain oleh awak media.

Onad didampingi oleh petugas Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berjalan keluar dari lobi Polres menuju ruang Dokkes pada pukul 16.11 WIB.

Baca Juga:

Onad menggunakan jaket berwarna biru gelap, celana panjang hitam dan sandal. Ia juga menutup wajahnya menggunakan masker.

Pemeriksaan kesehatan berlangsung sekitar 10 menit. Pada pukul 16.21 WIB, Onad kembali digiring menuju gedung utama Polrestro Jakarta Barat (Jakbar).

TAGS   Onad  Leonardo Arya  onad narkoba  Artis Narkoba 
