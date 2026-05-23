Kalimat Pelatih Borneo FC yang Perlu Diketahui Persib Bandung, Seru nih

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pernyataan pelatih Borneo FC Fabio Lefundes yang perlu diketahui kubu Persib Bandung.

Lefundes menegaskan timnya ingin tetap menjaga asa menjuarai BRI Super League musim ini dengan mengalahkan Malut United pada pekan 34 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5).

Dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu, Lefundes mengatakan Borneo FC masih memiliki keyakinan untuk bisa menjadi juara meski cukup berat.

"Kita (Borneo FC) harus syukur karena ini di akhir kompetisi kita datang dengan kondisi yang bagus, dengan masih ada peluang. Pemain lagi bagus, latihan bagus. Kita harus sangat syukur dan apresiasi supaya kita juga bisa lakukan satu pertandingan yang sangat luar biasa," kata Lefundes.

Borneo FC saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Super League dengan 76 poin dari 33 pertandingan, hanya terpaut dua poin dari Persib Bandung di tempat pertama.

Pesut Etam bisa menjadi juara jika berhasil mengalahkan Malut United dan di tempat lain, Persib Bandung takluk di tangan Persijap Jepara.

Menjelang laga terakhir musim ini menghadapi Malut United, Lefundes berambisi mendapatkan kemenangan sekaligus kado untuk suporter yang hadir di stadion.

"Pertandingan terakhir di musim ini, pertandingan terakhir di Samarinda, jadi kita mau kasih kado juga buat semua suporter yang akan hadir. Dan nanti kita lihat apa yang terjadi di pertandingan yang lainnya," ujar Lefundes.