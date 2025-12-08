Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kalimat Tegas Presiden Prabowo soal Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana, Tamat nih

Senin, 08 Desember 2025 – 04:41 WIB
Kalimat Tegas Presiden Prabowo soal Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana, Tamat nih
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Foto: ANTARA/Risky Hardian Saputra

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung sikap Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. yang melakukan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12) malam.

Awalnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para bupati di Provinsi Aceh yang telah mengikuti rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah.



"Terima kasih ya kepada bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan ya," kata Presiden seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu malam.

Meskipun sambil tertawa kecil seolah berkelakar, Presiden Prabowo memberi peringatan tegas kepada kepala daerah yang ingin "melarikan diri" saat terjadi bencana.

Namun demikian, Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian yang juga hadir dalam rapat tersebut untuk mengambil langkah tegas kepada Mirwan MS.



"Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?," tanya Prabowo kepada Mendagri.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer, bahkan mengatakan bahwa dalam istilah militer, sikap yang dilakukan Mirwan merupakan desersi, yang berarti meninggalkan anak buah.

Presiden Prabowo memerintahkan Mendagri Tito untuk mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan yang umrah saat terjadi bencana di daerahnya.

TAGS   Bupati Aceh Selatan  Mirwan MS  Presiden Prabowo  Banjir Bandang  Tanah Longsor 
