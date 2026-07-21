Kalimat Terbaru Messi setelah Argentina Gagal Juara Piala Dunia 2026, Oh Dalam Banget

jpnn.com - JAKARTA - Sang megabintang Lionel Messi buka suara setelah Timnas Argentina gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia.

Lewat unggahan di Instagram, kapten Tim Tango itu mengaku sangat terpukul dengan hasil final Piala Dunia 2026, tetapi tetap memilih mengenang perjuangan luar biasa yang telah ditorehkan timnya sepanjang turnamen.

"Rasa sakitnya sangat mendalam dan butuh waktu agar luka ini sembuh. Namun, saya juga memilih untuk tetap mengingat semua hal baik: pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan dengan memberikan segalanya, momen-momen yang akan selamanya terukir dalam ingatan kami, serta dukungan dari seluruh negara yang, bersama kerja keras dan usaha tim ini, membawa kami kembali ke jajaran tim-tim terbaik di dunia," tulis Messi.

Peraih delapan Ballon d'Or itu menegaskan kegagalan di partai puncak tidak menghapus kebanggaannya terhadap pencapaian Argentina.

Menurutnya, lulus e dua final Piala Dunia secara beruntun merupakan prestasi yang patut dihargai.

"Hari ini memang sulit untuk menghargai apa yang telah kami raih, tetapi tim ini berhasil mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi, kita (Argentina) berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berdiri bersama, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Argentina," lanjut Messi.

Tak lupa, Messi juga menunjukkan sikap sportif dengan menyampaikan ucapan selamat kepada Spanyol yang sukses merebut gelar juara Piala Dunia 2026.

"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemenangannya dalam kejuaraan ini," tutupnya.