Kalina Ocktaranny Kini Sibuk Jualan Es Teler, Ini Alasannya

Rabu, 27 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Kalina Ocktaranny. Foto: Instagram/ kalinaocktaranny

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny ternyata belakangan ini tengah sibuk berjualan es teler.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Baru dua minggu (jual es teler)," kata Kalina Ocktaranny.

Mantan istri Vicky Prasetyo itu kemudian mengungkap alasan dirinya akhirnya terjun ke dunia bisnis.

Selama ini, Kalina Ocktaranny ternyata menyukai bidang kuliner, khususnya membuat makanan dan minuman.

"Aku suka di dapur," beber perempuan berusia 44 tahun itu.

Kalina Ocktaranny merasa berjualan es teler cukup sederhana dan tidak membuat pusing.

Meski begitu, dia berharap usaha tersebut bisa menjadi bekal untuk tabungan masa tua.

