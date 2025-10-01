KALOG Jadi Perusahaan Logistik Pertama di Indonesia yang Terapkan ISO 14083

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) meluncurkan Green Logistics sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendukung keberlanjutan.

Inisiatif ini menandai KAI Logistik sebagai perusahaan logistik pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Green Freight Logistics dengan layanan perhitungan dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai standar internasional ISO 14083.

Standar ISO 14083 mencakup pengukuran emisi karbon dari seluruh rantai layanan transportasi logistik, mulai dari angkutan kereta api, terminal, hingga moda pendukung first mile dan last mile.

Dengan adopsi standar ini, KAI Logistik menghadirkan layanan logistik yang tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga transparan serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“Green Logistics adalah langkah penting KAI Logistik untuk mendukung agenda keberlanjutan nasional sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Kami menghadirkan sistem penghitungan emisi karbon yang terintegrasi, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar internasional," ujar Fredi Firmansyah, Direktur Utama KAI Logistik.

Sebagai bagian dari implementasi, KAI Logistik menerapkan perhitungan Tier 3, yaitu metode inventarisasi emisi GRK yang komprehensif dengan pemodelan dan sistem pengukuran langsung berbasis data aktivitas yang sangat rinci dan spesifik.

Langkah ini memberi nilai tambah berupa transparansi, sekaligus menyediakan informasi yang dapat digunakan pelanggan untuk menyusun laporan keberlanjutan, memenuhi kewajiban regulasi terkait emisi karbon, serta merancang strategi pengurangan emisi secara terukur.

Manfaat Green Logistics tidak hanya dirasakan pelanggan industri yang semakin dipermudah dalam mencapai target dekarbonisasi dan menjawab tuntutan pasar global yang berorientasi pada keberlanjutan, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan menekan emisi karbon sektor transportasi yang berdampak pada pengurangan polusi, peningkatan kesehatan lingkungan, dan adanya opsi layanan logistik yang lebih berkelanjutan.