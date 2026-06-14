Baznas Kalsel Salurkan Bantuan Rp 250 Juta untuk Pemulihan Aceh dan Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp250 juta untuk mendukung pemulihan wilayah Aceh dan Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Baznas Kalimantan Selatan, Ilham S.Th.I., kepada Ketua Baznas RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., di Sentul, Jawa Barat, belum lama ini.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan yang menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Baznas.

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Menurutnya, bantuan tersebut mencerminkan kepedulian masyarakat Kalimantan Selatan terhadap warga yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra.

“Kami akan tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Baznas RI terus menerima dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak dan masyarakat untuk memulihkan Aceh dan Sumatra, bahkan juga Palestina,” kata Sodik.

Dia menjelaskan, dana bantuan akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan di daerah terdampak, termasuk perbaikan fasilitas yang rusak dan upaya membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

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Sodik menegaskan, bantuan yang disalurkan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, tetapi juga diarahkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Bantuan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sesaat saja, tetapi juga diarahkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal,” ujarnya.