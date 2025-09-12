Kalteng Raih Penghargaan Peduli Layanan Kesehatan dan Gizi Anak, Ini Kata Gubernur Agustiar

jpnn.com - JAKARTA - Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan untuk kedua kalinya di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran.

Kali ini berupa penghargaan Peduli Layanan Kesehatan dan Gizi Anak dalam acara HUT ke-14 Kompas TV, Kamis (11/9) malam WIB.

Sebelumnya, Kalteng meraih penghargaan Pemimpin Daerah Award (PDA) iNews 2025 kategori Inovasi Daerah dengan Program Satu Rumah Satu Sarjana.

Gubernur Agustiar Sabran berterima kasih kepada masyarakat Kalteng yang mendukung program peningkatan layanan kesehatan dan gizi anak selama ini.

“Saya juga berterima kasih kepada orang tua, istri, dan anak-anak saya yang terus memberikan dukungan penuh memimpin Kalimantan Tengah,” ujar Agustiar.

“Saya tak mau melihat anak-anak dari kota hingga pedalaman Kalimantan Tengah mengalami kesulitan pelayanan kesehatan dan gizi buruk,” imbuhnya.

Agustiar Sabran menyampaikan komitmen untuk terus menyejahterakan masyarakat Kalteng dengan peningkatan layanan kesehatan melalui program Betang Sehat, yang merupakan bagian dari Kartu Huma Betang, yang terdiri dari lima kebijakan prioritas, yakni:

Berobat Gratis Berbasis KTP

Intensif Tenaga Kesehatan Desa

Revitalisasi Puskesmas Desa

Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil

Satu Desa Satu Ambulans.

“Penghargaan ini sebagai lecutan untuk kami terus bekerja menyejahterakan masyarakat Kalteng. Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di mana memperkuat pembangunan kesehatan,” kata Agustiar.