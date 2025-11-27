Kaltim Kucurkan Bonus Puluhan Miliar untuk Atlet PON dan Peparnas 2024

Kamis, 27 November 2025 – 19:11 WIB

jpnn.com - SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucurkan bonus mencapai Rp 80,7 miliar bagi para atlet, pelatih, dan ofisial kontingen PON XXI Aceh–Sumut 2024 serta Peparnas XVII Solo 2024.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) di Aula Kantor Dispora Kaltim, Kamis (27/11).

Sebanyak 747 anggota kontingen PON dan 105 anggota kontingen Peparnas menerima penghargaan Atlet Berprestasi.

Dengan perincian bonus kontingen PON sebesar Rp 67,65 miliar dan kontingen Peparnas Rp 13,09 miliar, sehingga total bonus mencapai Rp 80,7 miliar.

Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Kaltim di kancah nasional.

“Pembinaan harus makin terstruktur, fasilitas latihan ditingkatkan, dan pendampingan harus berkelanjutan. Pemprov Kaltim akan terus memberikan perhatian penuh pada dunia olahraga,” kata Rudi.

Dia juga memberi tantangan sekaligus motivasi kepada para atlet untuk kembali tampil maksimal pada PON XXII NTT–NTB 2028.

“Saya optimistis Kaltim bisa mengulang kejayaan seperti 2008. Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan persatuan,” tuturnya.